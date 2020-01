Bryant: O'Neal,senza parole,ho perso fratello e una nipote

ROMA, 26 GEN - "Non ci sono parole per esprimere il dolore che sto sentendo in questo tragico e triste momentodella perdita della mia nipote Gigi e del mio amico, fratello e partner nella vittoria di molti titoli. Ti amo e mi mancherai per sempre". Così Shaquille O'Neal, l'altro fuoriclasse con cui Kobe Bryant fece coppia nei Lakers, e con il quale a quei tempi ci fu anche qualche dissapore, ricorda il compagno assieme al quale rifece grande la franchigia californiana. Il post di 'Shaq' è accompagnato da una sua foto mentre tiene in braccio Bryant, entrambi con la tenuta da gioco gialla dei Lakers. "L emie condoglianze alla famiglia di Bryant e degli altri passeggeri. In questo momento sto male", scrive ancora O'Neal. (ANSA).