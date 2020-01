Bryant: Jabbar, ricorderò l'uomo che era

ROMA, 26 GEN - "La maggior parte della gente ricorderà Kobe come il magnifico atleta che ha ispirato un'intera generazione di giocatori di basket. Ma io lo ricorderò per sempre più per l'uomo che era che per l'atleta". Così un'altra icona dei LA Lakers, Kareem Abdul Jabbar, ha ricordato su Twitter Kobe Bryant. (ANSA).