Equitazione: Laliscia migliore young rider del mondo

ASSISI (PERUGIA), 25 GEN - Costanza Laliscia, ventenne perugina, è la migliore young rider del mondo della specialità endurance. Ha infatti vinto per la seconda volta in quattro anni l'Endurance young rider world ranking della Federazione equestre internazionale. La notizia è stata ufficializzata ad Assisi in occasione del Galà dell'equitazione della Federazione italiana sport equestri Umbria. La giovane atleta del Fuxiateam dell'Italia Endurance Stables & Academy di Magione è stata quindi premiata dai vertici nazionali e regionali della Fise per i risultati ottenuti nella passata stagione agonistica assieme ad altri 212 suoi colleghi umbri distintisi nelle varie specialità equestri. Accolti dalla presidente della Fise Umbria Mirella Bianconi e da tutti i membri del Comitato regionale, all'evento sono intervenuti oltre 530 appassionati e sportivi. Ospiti della serata, il presidente federale della Fise Marco Di Paola con il segretario generale Simone Perillo, i presidenti regionali delle federazioni marchigiana Gabriella Moroni, toscana Massimo Petaccia e veneta Clara Campese, e l'assessore allo sport del Comune di Perugia Clara Pastorelli. (ANSA).