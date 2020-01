Tennis: Australia; Nadal agli ottavi, donne Giorgi fuori

ROMA, 25 GEN - Lo spagnolo Rafa Nadal, testa di serie n.1, si è qualificato per gli ottavi di finale dell'Australian Open battendo il connazionale Pablo Carreno, n.27 del ranking, per 6-1 6-2. Qualificati anche Dominic Thiem, testa di serie N.5, e Gael Monfils (n.10). In campo femminile eliminata l'unica italiana rimasta in gara, Camila Giorgi, che ha perso 6-2 6-7 6-3 contro la tedesca Angelique Kerber. Avanti anche la romena Simona Halep, ex n.1 del mondo, che ha battuto 6-1 6-4 la kazaka Yulia Putintseva. (ANSA).