F1 e Fia firmano accordo Onu su impegni sport per il clima

NEW YORK, 24 GEN - Formula Uno e Fia hanno firmato l'accordo dell'Onu sull'azione del mondo dello sport contro il cambiamento climatico. La firma segue l'annuncio dello scorso novembre in cui la Formula Uno si e' impegnata ad eliminare la sua quantità di emissioni di carbonio entro il 2030. Per essere considerata firmataria, un'organizzazione deve rispettare cinque principi: intraprendere sforzi sistematici per promuovere una maggiore responsabilità ambientale, ridurre l'impatto climatico complessivo, educare all'azione per il clima, promuovere un consumo sostenibile e responsabile, sostenere l'azione per il clima attraverso la comunicazione. "Come Federazione Internazionale composta da 244 membri da 140 paesi e leader nello sviluppo degli sport motoristici e della mobilità, siamo pienamente impegnati nella protezione ambientale globale", ha spiegato il presidente della Fia Jean Todt. "La firma dello 'Sport for Climate Action Framework' delle Nazioni Unite rafforza le azioni compiute dalla nostra Federazione per molti anni", ha aggiunto Todt. Mentre il presidente della Formula Uno Chase Carey ha ricordato che "l'anno scorso e' stata lanciata la prima strategia di sostenibilità, riconoscendo l'importante ruolo che la Formula Uno deve svolgere nella lotta ai cambiamenti climatici". "Le azioni che intraprenderemo negli anni a venire garantiranno una Formula Uno a emissioni zero entro il 2030", ha ribadito. (ANSA).