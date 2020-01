Pallanuoto: Europei; Italia-Russia 14-12

BUDAPEST, 24 GEN - L'Italia della pallanuoto ha battuto la Russia per 14-12 in una partita degli Europei a Budapest, strappando così il pass per la finale per il quinto e sesto del torneo continentale. Domenica il Settebello affronterà la vincente di Serbia-Grecia. Le reti di oggi degli azzurri sono state segnate da Di Fulvio 2, Figlioli 2, Velotto 2, Iodice 2, Echenique 1, Figari 2, Aicardi 3. "Ai ragazzi avevo chiesto il risultato perché era importante - è il commento del ct Sandro Campagna -. Con il quinto o sesto posto sei quasi sicuramente qualificato per i Mondiali 2021 a Fukuoka, per cui affronteremo con maggiore tranquillità l'estate, senza pensare a questa qualificazione". Infatti a Fukuoka 2021 si qualificheranno le prime 4 dell'Olimpiade di Tokyo, le prime due della World League e, a scalare fra le escluse, le tre nazionali con il miglior piazzamento agli Europei. (ANSA).