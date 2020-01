Scherma:Errigo contro Di Francisca "non ci si comporta così"

ROMA, 23 GEN - "Purtroppo mi trovo a rispondere pubblicamente ad un articolo che avrei preferito non leggere. Non voglio soffermarmi troppo sulle cose dette da Elisa perché ognuno ha le sue idee, per quanto strampalate mi possano sembrare. Quello che mi sento di dire è che probabilmente se il mio obiettivo fosse veramente quello di compattare la squadra proverei a rivolgere parola alle mie compagne invece di andarle ad incolpare sui giornali". E' una marcia ai Giochi di Tokyo al veleno quella tra le azzurre della scherma: Arianna Errigo replica così, sui social, a un'intervista di Elisa Di Francisca in cui la fiorettista olimpionica di Londra 2012 diceva "Non c'è gioia, anzi sono abbastanza incazzata. Il pass non è stato una sorpresa per noi. Il problema è che non vinciamo, non vanno bene le cose, non ci amalgamiamo. Secondo me è un problema di inno. Noi prima di gareggiare cantavamo e ballavamo, faceva gruppo. Ora invece ognuna si fa gli affari propri. Non mi farà risultare simpatica questa uscita? Chissenefrega, tanto mi è rimasto poco". "Se posso darle un consiglio - punge la Errigo -, è di rivedere il proprio modo di comportarsi nei confronti delle compagne di squadra e più in generale di Nazionale. Inoltre se fossi in lei mi concentrerei sul lavoro anziché disperdere energie in polemiche inutili, soprattutto adesso, che ha un compito molto importante, che è quello di fare l'ultimo assalto della gara a squadre, cosa che non le sta riuscendo nel migliore dei modi". (ANSA).