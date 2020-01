Calcio: Napoli; Ospina, Juve fortissima, ci serve la grinta

NAPOLI, 23 GEN - "La vittoria con la Lazio è molto importante, ed è più facile lavorare quando si vince, ma ora dobbiamo rimanere con i piedi per terra, abbiamo una partita importante domenica con la Juventus". Lo ha detto David Ospina a Radio Kiss Kiss Napoli. "La Juve - ha spiegato il portiere colombiano del Napoli - ha grandissimi calciatori, dobbiamo avere la grinta per fare una grande partita. Si può studiare ma il giorno della partita magari fai un'altra cosa. Dobbiamo rimanere concentrati e pensare al nostro gioco, fare questa partita con la voglia e la qualità che abbiamo. So che i tifosi ci tengono molto e so che la Juve è fortissima, noi vogliamo uscire da questa situazione, nelle ultime 3-4 partite abbiamo dimostrato che vogliamo uscirne". (ANSA).