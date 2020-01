Atletica: Iapichino esordisce tra 'grandi',lungo a Karlsruhe

ROMA, 22 GEN - Si fa sul serio. L'esordio stagionale nel salto in lungo di Larissa Iapichino è in programma nel meeting di Karlsruhe, in Germania, seconda tappa del circuito mondiale World Indoor Tour: appuntamento per venerdì 31 gennaio. L'azzurrina campionessa europea under 20 farà il proprio debutto nell'atletica "dei grandi", fianco a fianco con alcune delle principali specialiste del lungo tra cui la tedesca medaglia d'oro dei Mondiali di Doha Malaika Mihambo. La 17enne dell'Atletica Firenze Marathon, senza fretta, ma con tanta carica e voglia di confrontarsi con le migliori, avrà la possibilità di cominciare a fare esperienza e provare a guadagnare posizioni nel ranking della World Athletics, considerando che buoni piazzamenti in meeting di questo prestigio mettono in palio un discreto bottino di punti. Non solo Karlsruhe: Larissa Iapichino sarà in pedana nel World Indoor Tour anche a Glasgow il 15 febbraio. "Lo definirei 'l'anno delle esperienze' - parola di Larissa - Gareggiare sulla stessa pedana delle più forti sarà un'emozione enorme: per esempio la Mihambo è uno dei miei idoli. Io ho soltanto da guadagnarci, non sento le pressioni, prima o poi va rotto il ghiaccio in questi contesti. Sento che in allenamento abbiamo fatto un buon lavoro e che nel 2020 posso continuare a crescere. Oltre Karlsruhe e Glasgow gareggerò due volte ad Ancona, sempre nel lungo, l'8 febbraio ai Tricolori juniores e promesse e il 22 febbraio agli Assoluti". L'evento più importante per la sua categoria di appartenenza è a luglio: dal 7 al 12 in calendario i Mondiali under 20 di Nairobi, in Kenya. Sullo sfondo, i Giochi olimpici di Tokyo (31 luglio-9 agosto sono le date dell'atletica) e quel 6,82 dello standard d'iscrizione, misura che nella storia dell'atletica azzurra ha saltato soltanto mamma Fiona: "Nairobi è certamente l'obiettivo principale del 2020 - spiega Larissa - ma io cerco di fare tutto il possibile e non mi pongo limiti. Ci proverò". (ANSA).