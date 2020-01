Olimpiadi giovanili: Italia chiude Losanna 2020 con 2 bronzi

ROMA, 22 GEN - Si conclude con una doppia medaglia di bronzo l'ultima giornata di gare dell'Italia Team ai Giochi olimpici invernali giovanili di Losanna 2020. A conquistarne una, in un inedito format che ha unito diverse discipline, è stata la squadra mista composta dagli azzurrini di sci di fondo, salto e combinata nordica Annika Sieff, Stefano Radovan, Jessica Malsiner, Mattia Galiani, Silvia Campione e Elia Barp che, in rimonta sulla Francia, conquistano il terzo gradino del podio in 30'51"3, dietro a Norvegia ed Austria. L'altro bronzo, invece, sotto la bandiera del Cio, lo ha portato in in dote, nella staffetta a nazionalità mista di short track, è Thomas Nadalini. Gli azzurri vivranno le ultime emozioni olimpiche nella cerimonia di chiusura che si terrà nella Medal Plaza. Per l'Italia sfilerà come portabandiera Elisa Confortola. Il medagliere finale azzurro comprende due ori, tre argenti e tre bronzi, più due ori, un argento e un bronzo conquistati con le squadre a nazionalità mista (ANSA).