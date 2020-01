F1: arriva la 'tribuna Leclerc', esordio a Montecarlo

ROMA, 22 GEN - Charles Leclerc lancia le tribune a lui dedicate. Dopo il successo al suo esordio da pilota Ferrari, il giovane monegasco in attesa del via del nuovo mondiale di formula 1 che scatterà il 15 marzo a Melbourne, in Australia, ha deciso di creare degli spazi speciali all'interno dei circuiti da dove i suoi tifosi potranno seguire la gara: si comincia a Montecarlo, dove Leclerc 'gioca' in casa e per ora l'altro circuito coinvolto è quello di Le Castellet per il Gp di Francia. "Sono molto felice di annunciare - ha scritto il pilota Ferrari sul suo profilo Instagram - che ora avrete l'opportunità di sostenermi da tribune a me dedicate in diversi gran premi. Nelle prossime settimane saprete su quali circuiti ci sarà la tribuna 'CL'". Nel pacchetto per chi seguirà la gara dagli spazi Leclerc ci saranno gadget firmati dal pilota. (ANSA).