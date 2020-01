Tokyo2020:il 27 gennaio la Coppa del Mondo pesistica a Ostia

ROMA, 20 GEN - Ci sarà anche il presidente del Coni Giovanni Malagò alla cerimonia d'apertura della "Roma 2020 Weightlifting World Cup" in programma al PalaPellicone di Ostia alle 16.30 di lunedì 27 gennaio. La Coppa del Mondo di pesistica olimpica, che si terrà dal 27 al 31 gennaio 2020, è il primo evento mondiale organizzato nella Capitale nella storia della disciplina e avrà un ruolo cruciale nel percorso verso Tokyo 2020: la manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Pesistica sotto l'egida dell'IWF, è infatti una gara di qualificazione olimpica (categoria Silver), in cui gli atleti potranno accumulare punti in vista dell'evento sportivo più importante del quadriennio. La Coppa del Mondo, che cadrà nel terzo periodo di qualificazione olimpica, è il primo evento di pesistica del 2020 e vedrà la partecipazione di atleti di importanza mondiale tra cui l'oro olimpico Lasha Talakhadze, il gigante georgiano che a Rio salì sul gradino più alto del podio della +105 kg con un totale di 473 kg, e Hidilyn Diaz, l'atleta filippina che agli ultimi Giochi vinse la medaglia d'argento. In tutto sono previsti 45 Nazioni, 187 atleti in rappresentanza di 5 Continenti. Verranno disputate 20 finali (10 maschili e 10 femminili) per l'assegnazione complessiva di 180 medaglie. Presente tutta la delegazione italiana che, come le altre, si giocherà una buona fetta di qualificazione olimpica. Gli azzurri in gara: Davide Ruiu (cat. 61 kg), Mirco Scarantino (cat. 61 kg), Mirko Zanni (cat. 67 kg), Salvatore Esposito (cat. 73 kg), Nino Pizzolato (cat. 81 kg), Matteo Curcuruto (cat. 96 kg).E le azzurre: Alessandra Pagliaro (45 kg), Giulia Imperio (cat. 49 kg), Giorgia Russo (cat. 49 kg), Lucrezia Magistris (cat. 55 kg), Jennifer Lombardo (55 kg), Grazia Alemanno (59 kg), Giorgia Bordignon (64 kg) (ANSA).