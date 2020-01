Setien buona la prima, Barcellona batte 1-0 il Granada

ROMA, 19 GEN - Esordio con vittoria per Quique Setien sulla panchina del Barcellona, che batte 1-0 il Granada e continua così a dividere col Real Madrid la vetta della Liga, a quota 43 punti. Una partita che però non è stata facile per i blaugrana, che pur dominando solo grazie al solito Messi, in gol alla mezz'ora della ripresa su assist di tacco di Vidal, sono riusciti ad avere ragione di un avversario ordinato. Gli andalusi hanno anche colpito un palo e giocato per oltre 20' in inferiorità numerica per una espulsione. (ANSA).