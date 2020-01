Slittino: trionfo Fischnaller, vince prova Cdm e oro Europei

LILLEHAMMER (NORVEGIA), 19 GEN - L'ha sfiorata più volte in questa stagione, e a Lillahammer per l'azzurro dello slittino Dominik Fischnaller è arrivata la tanto agognata vittoria. Infatti ha trionfato nel singolo maschile della prova di Coppa del Mondo svoltasi a Lillehammer, che era valida anche come Europeo, mettendo in riga i due russi Semen Pavlichenko e Roman Repilov, rispettivamente argento e bronzo, staccati di 174 e 228 millesimi. Il 26enne carabiniere di Bressanone, sul podio in tutte le gare individuali disputate finora in stagione, è quindi finalmente salito sul gradino più alto festeggiando un successo meritato, e ottenuto dopo una seconda manche perfetta, in cui è risultato il più veloce mettendosi così al collo anche l'oro europeo. Giornata positiva anche per Kevin Fischnaller, cugino di Dominik, piazzatosi al sesto posto. (ANSA).