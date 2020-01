Un'impronta per il Perù,Lardini lascia segno a 100 km Sahara

ROMA, 18 GEN - Anche la Lardini, gruppo manifatturiero del mondo dell'abbigliamento molto legato al mondo sportivo e partner la Lega serie B, ha partecipato all'iniziativa benefica "Lasciamo l'impronta per i bambini del Perù". Organizzata dal vice ispettore della Polizia Raniero Zuccaro, veterano di iniziative del genere, ha visto un gruppo di persone partecipare all'evento di sport estremo "100 km nel Sahara" per raccogliere fondi a favore della missione peruviana delle suore Cappuccine di Madre Francesca Rubatto, che nel Paese sudamericano assiste bambini e le loro madri. Obiettivo della raccolta fondi era la costruzione di un laboratorio sartoriale per giovani madri in difficoltà nella città di Pucallpa, nell'Amazzonia peruviana. L'azienda marchigiana ha quindi ribadito il suo impegno charity dopo il precedente progetto promosso insieme alla Lega del Filo D'oro Onlus. (ANSA).