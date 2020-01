Calcio: Pioli "ora Milan sfrutti momento positivo"

CARNAGO, 18 GEN - Il Milan "deve sfruttare il momento positivo". Le due vittorie consecutive, secondo Stefano Pioli, devono dare una scossa per "fare punti velocemente": "Quando un momento diventa positivo bisogna starci addosso, è un momento molto importante ma non ancora decisivo. Sicuramente dobbiamo fare un girone di ritorno migliore del girone d'andata, fare 50 punti vuol dire non fare un campionato all'altezza di questo club". L'Udinese però arriva a San Siro forte da tre successi in fila. "L'Udinese con Gotti al timone - evidenzia Pioli - ha una media punti importante. Stanno bene, lavorano tanto, l'allenatore ha fatto un buon lavoro, è una squadra fisica e difficile da superare. Dovremo lavorare molto bene da squadra e con i giusti equilibri". (ANSA).