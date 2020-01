Pioli, Milan in emergenza infortunati

CARNAGO, 18 GEN - Calabria, Calhanoglu e Musacchio non recuperano e - al pari di Duarte e Biglia - non saranno a disposizione di Stefano Pioli per la gara contro l'Udinese. "Siamo in emergenza - spiega il tecnico del Milan in conferenza -, speravo di recuperare qualche giocatore in più. Ma quelli che ci sono stanno bene e sono motivati, sono sufficienti per fare bene domani". Pioli conta di schierare Gianluigi Donnarumma: "Sta bene, oggi si è allenato con il gruppo. Credo proprio domani possa giocare". (ANSA).