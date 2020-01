Morto Anastasi: Gravina "è leggenda del calcio italiano

ROMA, 18 GEN - "Salutiamo una leggenda del calcio italiano, un giocatore straordinario, ma soprattutto una persona di grande spessore stimata e apprezzata da tutti. Pietro Anastasi rimarrà per sempre nei cuori di tutti i tifosi azzurri per la vittoria dell'Europeo del '68, protagonista determinante della rinascita del calcio nazionale dopo anni bui". Così il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ricorda l'ex attaccante morto ieri sera a Varese. "È per onorare personaggi come lui - conclude Gravina - che abbiamo istituito le Leggende Azzurre all'interno del Club Italia: i suoi valori morali e tecnici eccezionali siano viva testimonianza per le future generazioni". (ANSA).