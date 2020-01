Morto Pietro Anastasi, vinse tre scudetti con la Juve

ROMA, 17 GEN - ''Oggi è un giorno triste per tutta la Juventus, per il calcio italiano e per tutti coloro che lo hanno conosciuto. Pietro Anastasi ci ha lasciato all'età di 71 anni''. Il sito ufficiale della Juventus dà così la notizia della morte dell'ex attaccante bianconero che a Torino vinse tre scudetti. (ANSA).