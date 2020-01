Calcio: Tottenham prende Gedson, Inter aspetta Eriksen

(ANSA-AFP) - LONDRA, 15 GEN - Primo acquisto per Jose' Mourinho, e l'Inter vede rafforzare la pista che porta al danese del Tottenham Eriksen. Il clujb londinese ha infatti concluso l'ingaggio del 21enne centrocampista del Benfica Gedson: la formula e' 18 mesi di prestito con diritto di riscatto fissato a 65 milioni di euro. Gedson, che era obiettivo di mercato anche del West Ham, ha preferito la corte di Mourinho anche in forza del fatto che il suo procuratore e' Jorge Mendes, lo stesso del tecnico portoghese. E' stato acquistato per sostituire l'infortunato Sissoko, ma i media inglesi concordano nel sottolineare che il suo arrivo renderebbe meno indolore una partenza gia' a gennaio di Eriksen, in scadenza di contratto a fine stagione (ANSA-AFP).