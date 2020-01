F1: Williams ingaggia Nissany, test driver israeliano

TEL AVIV, 15 GEN - L'israeliano Roy Nissany sarà il "primo pilota" in Formula 1 del suo Paese come collaudatore per la Williams. L'annuncio è stato dato oggi a Tel Aviv in una conferenza stampa al Centro Peres per la Pace a cui ha partecipato la presidente del Gruppo Williams, Claire Williams. Nissany - 25 anni, figlio di Chanoch Nissany, anche lui corridore che nel 2005 partecipò con la Minardi ad una sessione delle prove libere del Gp d'Ungheria - ha firmato con la Casa inglese come "test driver ufficiale" e parteciperà ad alcune sessioni di prove durante i fine settimana del Grand Prix. Prima di lui nella Williams sono stati 'test driver' leggende come Ayrton Senna, Alain Prost, Keke Rosberg e Damon Hill. (ANSA).