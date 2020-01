Calcio: Roma; Politano arrivato nella Capitale,ora le visite

AEROPORTO INTERNAZIONALE LEONARDO DA VINCI, 15 GEN - Matteo Politano è a Roma. L'esterno offensivo dell'Inter, pronto a vestire la maglia della Roma, è sbarcato all'aeroporto di Fiumicino poco dopo le 9.05 con un volo di linea Alitalia da Milano Linate. Accolto allo scalo romano dallo staff giallorosso, Politano, classe 1993, è atteso dalle visite mediche di rito alla clinica di Villa Stuart, prima della firma del contratto. A Fiumicino per Politano, giunto con il suo agente, primi scatti fotografici con la sciarpa giallorossa. A sua volta, a quanto si è appreso, Leonardo Spinazzola è partito per Milano, sponda Inter, questa mattina da Fiumicino. Incalzato dai cronisti e dai fotografi, nel breve tragitto dalla sala partenze del Terminal 1 alla vettura che lo attendeva all'esterno, Politano non ha fatto dichiarazioni, replicando alle domande con larghi e prolungati sorrisi. Alcuni addetti aeroportuali tifosi giallorossi gli hanno gridato: "Matteo, facci qualche goal!". Politano, con lo staff giallorosso, ha lasciato lo scalo romano alle 9.10 diretto a Villa Stuart. (ANSA).