Golf: gioco lento, arriva la stretta del PGA Tour

ROMA, 14 GEN - Dopo la sterzata dell'European Tour arriva anche la stretta del PGA Tour contro il gioco lento. Se il massimo circuito continentale dall'Abu Dhabi HSBC Championship (in programma da giovedì 16 a domenica 19 gennaio) metterà in mostra il piano annunciato lo scorso agosto, quello americano entrerà in vigore il prossimo aprile (16-19) durante l'RBC Heritage, torneo che si disputerà subito dopo il Masters Tournament. Mano pesante da parte delle due organizzazioni del green che puntano a contrastare i giocatori lumaca. Tecnologia protagonista per scovare i players più lenti che rischiano penalità dopo il secondo richiamo per "Bad Times" nel corso di un round. Dopo l'European Tour è il turno del PGA Tour. Il golf scende in campo contro il gioco lento. (ANSA).