Olimpiadi giovanili: primo oro Italia nello sci alpinismo

ROMA, 13 GEN - Viene dallo sci alpinismo il primo oro italiano ai Giochi olimpici invernali giovanili in corso a Losanna. Lo ha vinto Rocco Baldini, che ieri ha compiuto 18 anni, nella gara sprint di una disciplina che ha fatto il suo esordio proprio in questa edizione dei Giochi. Sulle nevi di Villars, l'Italia conquista anche l'argento nella stessa gara con Luca Tomasoni e nella sprint femminile con Silvia Berra che si è piazzata seconda alle spalle della spagnola Maria Costa Diez. "Sono molto felice - ha dichiarato Baldini -. E' stata una gara bellissima contro Luca e l'abbiamo finita insieme. Questa è una disciplina difficile per il corpo e la testa e siamo entrambi molto soddisfatti. La mia partenza è stata grande e poi ho dato gas. Adesso vorremmo gareggiare a Milano-Cortina 2026, a casa nostra. Vorremmo mostrare a tutti la bellezza di questo sport". Il medagliere azzurro comprende anche l'argento nella staffetta mista singola di biathlon conquistato ieri da Linda Zingerle e Marco Barale. (ANSA).