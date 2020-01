Samp: carica tifosi, col Brescia vietato sbagliare

GENOVA, 11 GEN - Una partita da vincere assolutamente, lo sa benissimo la Sampdoria quanto vale la gara di domani al Ferraris e ne sono consapevoli anche i tifosi che questa mattina sono saliti al centro sportivo Mugnaini per dare la carica a Quagliarella e compagni. Almeno trecento, sostegno e cori di incitamento per il tecnico Claudio Ranieri ma anche per tutta la squadra. Ranieri ha riportato la squadra in lotta per la salvezza ma il bilancio di 16 punti dopo 18 partite è il peggiore nella storia blucerchiata in serie A nell'era dei tre punti. "Sarà una sfida ancora più difficile di quella col Milan", ha detto il tecnico ma la Samp si presenta nelle condizioni più problematiche con una difesa rivoluzionata per le assenze dello squalificato Colley e dell'infortunato Ferrari. Certo l'impiego di Chabot, mentre Regini e Murillo sono i due pretendenti per la seconda maglia da titolare. Mentre a centrocampo può pesare la mancanza della qualità di Ramirez (che si era infortunato a Milano) e Ranieri sembrerebbe intenzionato a dare fiducia al rientrante Bertolacci. (ANSA).