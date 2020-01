Presidente Fifa Infantino eletto membro Cio

(ANSA-AFP) - LOSANNA, 10 GEN - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, è stato eletto membro del Comitato olimpico internazionale (Cio) nel corso della 135/a sessione di Losanna (Svizzera), succedendo al suo predecessore Sepp Blatter che si era dimesso nel 2015 in piena bufera per gli scandali che travolsero la sua gestione della Federazione calcistica internazionale. "Sono molto felice di venire eletto al Cio - ha detto l'italo-svizzero Infantino, 49 anni -. Combatterò per il calcio e da oggi anche per lo sport."Stiamo già lavorando insieme, continueremo a farlo con Thomas Bach e la sua squadra". Ancora sospeso per il controverso pagamento di due milioni di franchi all'allora presidente dell'Uefa Michel Platini, nel 2015 Blatter non aveva richiesto il rinnovo del suo mandato. Infantino, rieletto capo della Fifa per un secondo mandato lo scorso giugno, è stato eletto insieme al presidente della Federazione internazionale di tennis (Itf), lo statunitense David Haggerty, e il presidente del Comitato olimpico del Giappone, Yasuhiro Yamashita, già campione olimpico di judo nel 1984. Dei 79 membri Cio ammessi al voto, Infantino ha ricevuto 63 voti a favore della sua elezione. Tredici membri hanno votato contro e tre si sono astenuti. (ANSA-AFP).