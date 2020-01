Sirigu para anche le critiche, "spirito Toro c'è"

TORINO, 10 GEN - "Stiamo affrontando delle difficoltà oggettive ma riusciamo a reagire e a portare a termine le partite in maniera soddisfacente. Tuttavia si sta creando un ambiente spiacevole e sono un po' deluso". Protagonista anche in Coppa Italia, con la parata decisiva che ha dato al Torino la qualificazione ai quarti, Salvatore Sirigu si appella ai tifosi che, anche in occasione della vittoria contro il Genoa, hanno criticato - dagli spalti e sui social - la prestazione dei granata. "Anche se da fuori non si vede stiamo cercando di dare il massimo, seppur sbagliando - osserva il portiere -. Stiamo ricevendo critiche ma sempre a testa alta, cercando di caricarci, ma ci sono delle cose che mi fanno male. Lo dico perché vivo i ragazzi tutti i giorni: siamo usciti dalle difficoltà tutti insieme e ci siamo anche sentiti un po' soli". (ANSA).