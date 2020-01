South African Open, avvio show per Bertasio

ROMA, 09 GEN - Al South African Open, torneo dell'European Tour, avvio show per Nino Bertasio. A Johannesburg il 31enne bresciano ha chiuso il primo giro in 2/a posizione (condivisa con il sudafricano Juan Carlo Ritchie) facendo registrare un parziale di 63 (-8) che lo vede distante un solo colpo dall'americano Johannes Veerman, leader con 62 (-9). Il migliore tra i 5 azzurri in gara Bertasio ha realizzato 7 birdie e un eagle, trovano il primo e unico bogey di giornata nell'ultima e diciottesima buca. Nel secondo torneo Open più antico della storia del golf (prima edizione nel 1893) dopo il British, che vede in gara 240 concorrenti, lo spettacolo non è assolutamente mancato. Sui due percorsi del Randpark GC (Firethorn Course e Bushwillow Course) buon inizio anche per Rasmus Hojgaard, 18enne dal grande avvenire, già vincitore in stagione del Mauritius Open. Il danese è 10/o (65, -6) al fianco, tra gli altri, del campione uscente Louis Oosthuizen. Positiva la prova anche di Philip Geerts. L'azzurro è 21/o (66, -5) e precede in classifica Lorenzo Scalise, 47/o con 68 (-3). Delude Francesco Laporta, solo 138/o (71, par). In ritardo anche Aron Zemmer, solo 187/o (73, +2). (ANSA).