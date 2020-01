Golf: regine green unite per combattere cancro al seno

ROMA, 08 GEN - Un milione di dollari per contribuire alla battaglia contro il cancro al seno, malattia che le ha portato via la mamma nel 2003. Tanto Morgan Pressel, golfista professionista americana, attraverso la propria Fondazione è riuscita a raccogliere in Florida, al St. Andrews Country Club di Boca Raton, durante una serata di beneficenza che ha visto protagoniste anche altre regine della disciplina. Da July Inkster a Paula Creamer, da Lexi Thompson a Brooke Henderson, da Brittany Lincicome a Jessica Korda. Senza dimenticare So Yeon Ryu e Gerina Piller. Le proette del green si sono mobilitate dimostrando di essere campionesse anche nella vita. E così per il quinto anno consecutivo la Morgan & Friends Fight Cancer è riuscita a sfondare il muro del milione di dollari per combattere un male da estirpare. (ANSA).