Calcio: FA Cup; Liverpool mette ko anche Ancelotti

ROMA, 05 GEN - Anche Carlo Ancelotti si inchina allo strapotere dell' 'inarrestabile' Liverpool di questo inizio stagione: l'Everton, infatti, finisce ko nei 32mi di finale di FA Cup disputato ad Anfield, sconfitto 1-0 con il gol decisivo segnato dal giovanissimo Jones al 26 st'. Per Juergen Klopp, che pure ha mandato in campo una formazione rimaneggiatissima (ben nove cambi rispetto all'ultima partita di Premier), è anche una piccola rivincita sull'ex tecnico del Napoli che proprio in Champions, quando era ancora seduto sulla panchina sulla panchina azzurra, aveva inflitto l'unica sconfitta stagionale ai Reds. Il Liverpool aveva perso anche in Coppa di Lega il 18 dicembre contro l'Aston Villa ma in quel caso Klopp aveva mandato in campo la formazione Under 23, perchè i 'grandi' erano impegnati nel Mondiale per club (poi vinto). (ANSA).