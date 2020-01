Calcio: Balotelli "tifosi laziali presenti, vergognatevi"

BRESCIA, 05 GEN - "Laziali presenti oggi allo stadio vergognatevi". Lo ha scritto Mario Balotelli in un post su Instagram. L'attaccante del Brescia ha anche aggiunto #saynotoracism". Alla mezz'ora del primo tempo di Brescia-Lazio, a gioco fermo per un fallo, il giocatore aveva richiamato l'attenzione dell'arbitro per i cori offensivi che stava ricevendo. (ANSA).