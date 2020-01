Tennis: Atp Cup; Medvedev batte Fognini, Russia va sul 2-0

ROMA, 03 GEN - Seconda sconfitta di fila per l'Italia nella Atp Cup in corso a Perth, in Australia. Dopo Travaglia (ko contro Karen Kachanov), è stato il turno di Fabio Fognini uscire sconfitto da Daniil Medvedev, nel secondo incontro della sfida tra gli azzurri e la Russia, Il tennista ligure è stato sconfitto dal n.5 del ranking mondiale in tre set col punteggio di 1-6 6-1 6-3. Grazie a questo successo, la Russia vince la sfida con gli azzurri, che però possono conquistare un punto importante nel doppio in programma tra poco. (ANSA).