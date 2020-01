Sentry Tournament, Niemann vola alle Hawaii

ROMA, 03 GEN - Il Sentry Tournament of Champions, evento del PGA Tour riservato ai vincitori del 2019, inizia nel segno di Joaquin Niemann. Alle Hawaii il 21enne di Santiago del Cile con un parziale di 66 (-7) s'è preso la leadership della classifica mettendo in fila i big mondiali. Il cileno, che lo scorso settembre ha conquistato il primo titolo in carriera sul circuito, imponendosi nel "The Greenbrier", dopo il primo round è tallonato da Justin Thomas, numero 4 mondiale, 2/o con 67 (-6). Mentre Matt Kuchar e Rickie Fowler condividono la 3/a piazza (68, -5) della graduatoria. A Kapalua, nell'isola di Maui, buon avvio anche per Xander Schauffele (campione uscente), Jon Rahm (il favorito della vigilia), Patrick Cantlay, Tyler Duncan e Matthew Wolff, tutti 5/i (69, -4) a 3 colpi dal leader. Partenza dai due volti per Dustin Johnson. L'americano, che non giocava un torneo del PGA Tour dallo scorso agosto, è 16/o (72, -1). Cinque birdie, quattro bogey, un eagle e un doppio bogey per il player di Columbia (South Carolina). Il montepremi è di 6.700.000 dollari. (ANSA).