Calcio: Olmo verso Barcellona, 'è ora di un passo avanti'

ROMA, 02 GEN - "Mi rende felice l'idea che il Barcellona riconsideri la possibilità di farmi tornare a casa": Dani Olmo, ex 'canterano' e ora stella della Dinamo Zagabria, e' nel mirino del club catalano. In un'intervista al quotidiano di Barcellona L'Esportiu non ha nascosto la sua voglia di tornare nella Liga. "Il mio obiettivo è quello di andare all'Europeo. E sarà difficile per me se nei prossimi sei mesi giocherò solo nel campionato croato. Voglio fare un passo avanti - ha spiegato il 21enne giocatore spagnolo - E non solo per andare a Euro 2020, anche per continuare a migliorare. Non è che mi offra, è che sono pronto a fare un passo avanti nella mia carriera". "Ho trascorso sei anni a La Masía - ha aggiunto Olmo parlando dei suoi trascorsi nella 'cantera' del Barca - e mi hanno insegnato i valori per tutta la vita". Olmo ha un contratto con la Dinamo fino al 2021; i dirigenti catalani lo hanno incluso nella lista di possibili rinforzi d'attacco, ma al momento non hanno avanzato alcuna offerta alla Dinamo (ANSA).