Calcio: Flamengo, per 80% Gabigol offerti 16 mln a Inter

RIO DE JANEIRO, 01 GEN - Sedici milioni di euro per l'80% del cartellino del giocatore, ovvero la quota che attualmente sarebbe 'in possesso' dell'Inter. Fonti molto vicine al presidente del Flamengo Rodolfo Landim confermano che è stata questa l'offerta presentata alla società nerazzurra per il trasferimento in rossonero, questa volta in via definitiva, dell'attaccante che proprio ieri ha vinto il Pallone d'Oro del Sudamerica per il 2019. Viene anche precisato che finora, complici anche le Feste, non c'è stata risposta della controparte. Ci sono invece stati colloqui con i rappresentanti di Gabigol, l'impresario Junior Pedroso e l'avvocato Cristiano Torelli, e l'esito viene definito "soddisfacente" anche se le richieste salariali del bomber sarebbero superiori al tetto agli stipendi che il Flamengo si è dato, e che sarebbe l'equivalente di tre milioni di euro netti all'anno. Che il ritorno di Gabigol al Flamengo, il cui raduno è stato fissato al 22 gennaio, non venga dato per scontato lo conferma il fatto che il club carioca sta cercando un'alternativa, e a breve parlerà di nuovo con la Fiorentina per Pedro. (ANSA).