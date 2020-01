Calcio: rete-show dell'iraniano Jahanbakhsh, Chelsea frena

ROMA, 01 GEN - Parte male il 2020 del Chelsea. Poche ore dopo l'annuncio del club di oltre 100 milioni di perdite nel bilancio chiuso nel giugno scorso, la squadra guidata da Franck Lampard non è andato oltre l'1-1 nella trasferta in casa del Brighton. Andati presto in vantaggio con un gol di Azpilicueta al 10' pt, i Blues sono stati raggiunti da una rete spettacolare dell'iraniano Jahanbakhsh, una rovesciata in area che ha ricordato quella segnata da Cristiano Ronaldo in Champions League contro la Juventus. Dopo l'1-1, e la prima rete di Jahanbakhsh con la maglia biancoblu, i Seagulls hanno sfiorato più volte anche il gol della vittoria, evitata ogni volta dalle parate di Kepa. Il Chelsea resta quarto in classifica ma il Manchester United, in campo più tardi in casa dell'Arsenal, ha l'occasione per avvicinarsi. Il Brighton è tredicesimo, non molto distante dalla zona retrocessione. (ANSA).