Calcio: Premier; effetto Ancelotti, l'Everton vince ancora

ROMA, 28 DIC - Seconda vittoria di fila per l'Everton sotto la guida del nuovo tecnico, Carlo Ancelotti. A due giorni dal successo all'esordio sul Burnley, i Toffees hanno conquistato tre punti anche in trasferta, vincendo 2-1 a Newcastle, agganciato al decimo posto a quota 25 punti. Una doppietta del giovane attaccante Calvert-Lewin - già autore del gol decisivo col Burnley - al 13' pt e al 19' st ha reso inutile la rete del momentaneo pareggio di Schar. Nelle altre due partite delle 15, il Watford ha vinto per 3-0 la sfida salvezza con l'Aston Villa, mentre Southampton e Crystal Palace hanno pareggiato 1-1. Nel lunch match tra altre due pericolanti, il Brighton aveva battuto 2-0 il Bournemouth. (ANSA).