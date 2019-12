Calcio: Ronaldo, non devo più dimostrare nulla

ROMA, 28 DIC - "Non ci sono segreti, né miracoli. Vincere con tutte le squadre in cui ho giocato non è stata una coincidenza: se sei un campione vinci sempre". Da Dubai, dove si trova per i 'Globe Soccer Awards' , Cristiano Ronaldo parla nel giorno dedicato a vari forum, uno dei quali lo riguarda, spiegando come si diventa un fuoriclasse. " Senza tanto lavoro, dedizione e passione per ciò che fai - dice ancora il cinque volte Pallone d'oro - non puoi ottenere tutto ciò che sta in un palmares come il mio, i trofei, le statistiche e i record. Però la cosa più importante è mantenere alte le motivazioni, per confermarsi a certi livelli. Io comunque non devo più dimostrare nulla, a parte me stesso e la mia famiglia. E ora voglio godermela, vincere ancora e diventare una persona migliore" (ANSA).