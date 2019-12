Calcio: Genoa; Nicola lavora, ma manca ufficialità ingaggio

GENOVA, 28 DIC - Giornata al centro sportivo 'Signorini' per Davide Nicola, il tecnico scelto per guidare il Genoa fuori dalla lotta per la retrocessione. L'ex tecnico di Crotone e Udinese ieri ha raggiunto l'accordo con la società rossoblù per sei mesi con rinnovo automatico in caso di salvezza. Manca solo l'ufficialità che dovrebbe arrivare in giornata contestualmente all'addio a Thiago Motta. La società sta lavorando per rescindere il contratto dell'ex centrocampista italobrasiliano in modo da non avere due tecnici a libro paga considerando che Preziosi sta già pagando l'esonerato Andreazzoli. Domani comunque Nicola dovrebbe guidare l'allenamento della squadra che si ritroverà al Signorini dopo la pausa natalizia. L'esordio in campionato sarà il 5 gennaio al Ferraris con il Sassuolo. (ANSA).