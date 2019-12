Calcio: Genoa; Nicola ad un passo dalla panchina

È ormai vicinissimo l'arrivo di Davide Nicola sulla panchina del Genoa, in queste ore ci sarebbe stato anche un incontro con il presidente Enrico Preziosi: si ragiona su un contratto fino a giugno 2020 con obbligo di rinnovo in caso di salvezza. Manca solo l'ufficialità per l'esonero di Thiago Motta che lascia dopo sei punti in 10 partite. È il terzo allenatore di questo campionato visto che alla guida del Grifone aveva iniziato Aurelio Andreazzoli. Il neo ds Marroccu lavora anche per portare rinforzi: contatti con la Spal per il centrocampista Kurtic mentre Schone piace al Napoli ma avrebbe richieste anche dall'estero. (ANSA).