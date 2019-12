Tokyo 2020: siti olimpici saranno totalmente 'smoke free'

TOKYO, 27 DIC - Dopo il bando totale per fumo e sigarette elettroniche negli impianti di gara, gli organizzatori dell'Olimpiade di Tokyo 2020 hanno annunciato la decisione di non allestire zone per i fumatori all'esterno delle strutture che faranno parte dei siti olimpici. In poche parole, a chi vorrà seguire i Giochi per lavoro o per diletto non sarà consentito in alcun modo fumare. Tutto ciò. è stato spiegato, "per prevenire i danni causati dal fumo passivo". Intanto nella capitale giapponese, sempre in previsione dell'Olimpiade (24 luglio-9 agosto), continua ad esserci carenza di strutture ricettive a disposizione di chi arriverà per seguire le gare: secondo calcoli fatti ci sarà un afflusso superiore dell'8% a quello previsto, e ciò determinerebbe un fabbisogno di 14mila stanze in più, che però non ci sono. Le autorità locali sono al lavoro per cercare di risolvere il problema. (ANSA).