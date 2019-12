F1:dalla Ferrari al Latemar, brividi social targati Leclerc

ROMA, 26 DIC - Dalla Ferrari ai pendii del Latemar, stesse emozioni, stessa adrenalina, tra velocità e bellezza che fa la storia. Dopo un anno da stella nascente a Maranello con i capolavori di Spa e Monza, Charles Leclerc si è divertito sui social a vivere l'ebrezza di in una discesa virtuale sull'Alpine Coaster Gardonè tra le montagne mozzafiato del Latemar. Il pilota monegasco della scuderia di Maranello, che nei giorni scorsi ha firmato con il Cavallino un contratto quinquennale, s'è regalato una emozionante avventura via social scendendo con l'Alpine Coaster Gardonè (aperto tutti i giorni fino al 19 aprile dalla tarda mattinata alle ore 16,30) a Predazzo nello Ski Center Latemar. Il pilota della Rossa l'ha postata sulla sua pagina Instagram "charles_leclerc" dove conta 2,6 milioni di "seguaci", detti followers, poco prima dell'inizio di questa stagione invernale, ritoccando con la sua immagine una foto scattata, alcuni anni fa, dal fotografo Paolo Codeluppi per conto dello Ski Center Latemar. E chissà che proprio Charles Leclerc, vincitore dell'ultimo Gran Premio d'Italia lo scorso settembre dopo 9 anni di digiuno della Rossa, non possa passare in un battibaleno, dalla realtà virtuale a quella quotidiana. Magari scendendo, sci ai piedi, sulle piste dello Ski Center Latemar per un'emozionante giornata sulla neve facendo felici tutti gli appassionati di Formula 1 e i ferraristi dell'Alto Adige. (ANSA).