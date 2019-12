Calcio: Klopp "ad Ancelotti dico buona fortuna, è Natale..."

ROMA, 24 DIC - "Carlo mi piace molto. Anzi, mi piaceva molto. In questo ambiente è difficile avere amici, ma con lui il rapporto è sempre stato un po' speciale. Mi piacerebbe dire che gli auguro buona fortuna! No, è Natale, dai, gli auguro buona fortuna". Juergen Klopp, in conferenza stampa in vista del Boxing Day che vedrà il Liverpool affrontare il Leicester, ha dedicato qualche battuta a Carlo Ancelotti, nuovo manager dell'Everton che sarà rivale dei Reds a gennaio in Coppa d'Inghilterra. "In questo momento non potrei essere più lontano dalla Fa Cup, ci sono tre partite molto importanti in mezzo, quindi non posso davvero pensarci - ha risposto Klopp ad una domanda in proposito -. Ho visto che Ancelotti ieri ha dovuto parlarne e che ha ricordato il suo record contro il Liverpool e cose del genere. Va tutto bene". (ANSA).