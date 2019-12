Olanda Den Haag chiama in panchina inglese Pardew

ROMA, 24 DIC - Reduce dal 6-1 subito domenica dall'Ajax, l'Ado Den Haag penultimo in classifica in Olanda ha deciso di affidarsi per cercare la salvezza all'inglese Alan Pardew, che ha firmato un contratto fino a giugno. Ex manager di West Ham e Newcastle, Pardew era senza panchina dall'aprile 2018, quando era stato esonerato dal West Bromwich Albion. Il campionato olandese riprenderà il 18 gennaio. (ANSA).