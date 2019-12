Fiorentina; ufficiale, Iachini è il nuovo allenatore

FIRENZE, 23 DIC - Adesso è anche ufficiale: la Fiorentina attraverso i propri canali ha confermato che Giuseppe Iachini è il nuovo allenatore e succederà all'esonerato Vincenzo Montella. Il neo tecnico viola, originario di Ascoli Piceno dove è nato 55 anni fa, un passato da calciatore a Firenze con 127 presenze tra il 1989 ed il 1994, ex allenatore fra le altre di Sampdoria, Palermo, Sassuolo, Udinese e Empoli, verrà presentato allo stadio Franchi il 28 dicembre. Guiderà il primo allenamento il giorno successivo, quando la squadra si ritroverà dopo le vacanze natalizie. "Voglio ringraziare Montella per l'impegno e la sua serietà professionale dimostrati qui alla Fiorentina - ha dichiarato il patron Rocco Commisso da New York -. L'attuale situazione di classifica ci ha imposto però un cambio della guida tecnica. Abbiamo scelto Iachini perché è un uomo di spessore, legato a Firenze e alla Fiorentina. Adesso dobbiamo stare uniti e rimetterci sulla giusta strada al più presto tutti insieme". (ANSA).