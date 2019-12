Calcio: Conte, anche in vacanza giocatori penseranno a me

MILANO, 21 DIC - "Un bel Natale". Cosi' Antonio Conte chiude l'anno solare e i suoi primi sei mesi alla guida dell'Inter. "Essere primi a 41 punti, anzi no a 42 - il lapsus del tecnico, intervistato da Sky - e' una bella soddisfazione. Col Chelsea affrontavo tecnici dello spessore di Mourinho, Wenger, Pochettino e da outsider vincemmo il titolo. Ma ora abbiamo tanta strada da fare. Non dimentichiamoci che anche nel 2018 l'Inter chiuse l'anno prima, ma poi si qualificò alla Champions all'ultima giornata...". Poi un messaggio ai giocatori. "Il nostro mantra e' il lavoro. Ora avranno otto giorni di riposo, ci ritroviamo tra due domeniche: ma anche in vacanza dovranno dedicare del tempo a me, loro gia' lo sanno...". (ANSA).