Serie A: Fiorentina-Roma 1-4

FIRENZE, 20 DIC - La Roma ha battuto le Fiorentina 4-1 in un anticipo della 17/a giornata di serie A, confermando l'ottimo momento di forma che sta attraversando. Una nuova battuta d'arresto per la squadra di Montella che aveva trovato qualche speranza nel pari con l'Inter ma che contro i giallorossi è stata surclassata nel gioco, nel ritmo e nella qualità. Un buon avvio viola non ha spaventato la Roma, in gol al 19' con Dzeko e al 21' con Kolarov. Badelj ha accorciato le distanze al 34' ma nella ripresa gli uomini di Fonseca hanno chiuso il conto con le reti di Pellegrini e Zaniolo. (ANSA).