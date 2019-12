ROMA, 19 DIC - Jin Young Ko miglior sportiva 2019 sudcoreana. Ancora un riconoscimento per la regina del green femminile che, dopo essere stata nominata "best player" sul LPGA Tour, conquistato il Vare Trophy e il Rolex Annika Major Award arricchisce il suo stellare palmares con un altro premio. La Young Ko è la seconda golfista nella storia della Corea del Sud a festeggiare il titolo di miglior sportiva del paese dopo Inbee Park, campionessa olimpica ai Giochi di Rio de Janeiro 2016, che era riuscita nell'impresa nel 2015. "Sono davvero felice - la gioia della 24enne di Seul - di poter festeggiare un altro premio a chiusura di un anno da ricordare. Promuovere il prestigio della Corea del Sud è per me una missione e spero di rappresentare al meglio questa nazione anche ai Giochi di Tokyo 2020". A consegnare il premio alla Young Ko sono stati Seung Joon Chang, presidente della Maeil Broadcasting Network (la più grande rete commerciale della Corea), e Yang-woo Park, a capo del ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo della nazione dell'Asia Orientale. (ANSA).