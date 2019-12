Calcio: Ancelotti in Inghilterra, incontro con l'Everton

ROMA, 16 DIC - Niente Arsenal, ma forse l'Everton: potrebbe essere questa la futura destinazione di Carlo Ancelotti, appena esonerato dal Npoli, secondo quanto riporta Sky Sport Uk, secondo cui il tecnico italiano avrebbe raggiunto il Merseyside nel pomeriggio nel pomeriggio per "colloqui con la dirigenza toffees", essendo la prima scelta dell'azionista di maggioranza Farhad Moshiri e del presidente Bill Kenwright. L'Everton, seconda squadra di Liverpool, occupa attualmente la 16ma posizione in Premier e dopo l'esonero di Marco Silva è alla ricerca di un sostituto. Per Ancelotti si tratterebbe di un ritorno in Premier dopo il biennio 2009-2011 sulla panchina del Chelsea con cui ha vinto un campionato, la Coppa d'Inghilterra e la FA Cup. (ANSA).