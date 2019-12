Sarri, una buona Juve per 60'

ROMA, 15 DIC - "É la prima volta che facciamo bene dopo la Champions. Per 60' ci siamo potuti permettere il tridente, visto anche il tipo di partita che ci aspettavamo, dopo un po' meno...". Così Maurizio Sarri commenta la vittoria sull'Udinese, squadra che per il suo gioco, spiega, dà l'opportunità di osare nel modulo: "Contro squadre che hanno qualità nel possesso di palla e che costruiscono dal basso, possiamo permettercelo quando cala la loro intensità, mentre con l'Udinese, che cerca direttamente di servire le punte, può essere un'opzione già dal primo minuto". Meno contento il tecnico bianconero per il calo degli ultimi 25' di partita: "Mi hanno fatto arrabbiare, era tutto una ripartenza loro e una ripartenza nostra. Dovevamo giocare meglio e gestire da squadra, invece ripartivamo strappando". (ANSA).